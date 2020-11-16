Врач не поверил Хрусталёву в версию про переутомление

Известный шоумен Дмитрий Хрусталёв недавно попал в реанимацию. За его жизнь боролись медики и даже вводили его в медикаментозную кому.

Уже на следующий день телеведущего выписали и он отправился к матери. Сам Хрусталёв объяснил, что проблемы со здоровьем произошли на фоне лекарственной несовместимости в сочетании с переутомлением. У шоумена сейчас якобы очень плотный график.

Однако врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал "Комсомольской правде", что не верит в слова Хрусталёва, поскольку сейчас в стране карантин и артисты жалуются на безработицу.