Мария Шукшина, позиция которой по отношению к ток-шоу, "полоскающих бельё знаменитостей" хорошо известна, считает, что именно они сократили годы жизни Армена Джигарханяна.
Эмоциональный пост памяти Мастера опубликовала актриса в своём "Инстаграм":
К слову, Шукшина не одинока в своей оценке роли ток-шоу в ухудшении здоровья народного артиста. Ранее об этом же заявила Наташа Королёва:
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.