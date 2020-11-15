Татьяна Буланова оценила идею Валерия Меладзе о бойкоте новогодних "голубых огоньков".

По мнению певицы, это не имеет никакого смысла.

"Будут закрыты рестораны и людям ничего не останется делать, как сидеть дома у телевизора, а если не будет развлекательных программ в новогоднюю ночь, то и праздника не будет весёлого", — отметила артистка.