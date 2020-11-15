Хрусталёв поблагодарил водителя такси за спасение

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв прокомментировал свою госпитализацию.

Он действительно ехал к маме, когда ему стало плохо прямо в такси.

"А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привёз меня водитель, за что ему огромное спасибо!" — пояснил шоумен.

Предварительный диагноз Хрусталёва — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".