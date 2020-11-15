Телеведущий Дмитрий Хрусталёв прокомментировал свою госпитализацию.
Он действительно ехал к маме, когда ему стало плохо прямо в такси.
"А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привёз меня водитель, за что ему огромное спасибо!" — пояснил шоумен.
Предварительный диагноз Хрусталёва — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.