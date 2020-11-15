Наталья Подольская показала интерьеры детских комнат сыновей

22 октября финалистка "Фабрики звёзд" стала мамой во второй раз.

Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову второго наследника.

Для нового члена семьи звёздная чета решила сделать дома ремонт. Дизайнерские вопросы исполнительница взяла на себя.

Наталья объяснила, что стремилась сделать как можно больше мест для хранения вещей.

Матери двух сыновей неплохо удалось реализовать свою задумку.

В комнате старшего и младшего наследников много шкафов и стеллажей, на которых нашли своё место книги и игрушки.

У старшего сына в комнате есть письменный стол, двухъярусная кровать и оригинальный шкаф.

Сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской — Артём и Иван растут в атмосфере красоты и уюта.