Денис Клявер почтил память отца Ильи Олейникова

В своём Instagram экс-солист группы "Чай вдвоём" напомнил подписчикам, что восемь лет назад ушёл из жизни его знаменитый отец.

Певец выложил черно-белую фотографию отца и написал короткий памятный пост.

"Сегодня уже 8 лет…. Время не лечит, но воспоминания греют. Очень любим тебя, папа", — написал Денис Клявер в своём микроблоге.

Клявер — настоящая фамилия комедийного артиста Ильи Олейникова. Он был вынужден взять себе псевдоним, так как еврейская фамилия мешала строить ему артистическую карьеру.

Когда пришло время Денису решать, под какой фамилией ему выступать на сцене, он, не раздумывая, выбрал настоящую фамилия отца.

Денис вспоминал, что редко видел отца дома, но при этом у них, по словам певца, выстроились "энергетические отношения".