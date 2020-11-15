Легкоступова хотела завещать квартиру "святому Михаилу"

Ранее адвокат дочери певицы Анетты Бриль Сергей Жорин сообщал о том, что в квартире исполнительницы хита "Ягода-малина" была найдена расписка об отчуждении квартиры.

"Действительно, была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки", — заявлял адвокат в интервью канала "Рен ТВ".

Стало известно, что содержал в себе данный документ.

Есть информация, что в той бумаге, которую юрист назвал распиской об отчуждении квартиры, содержались странные слова.

По неофициальным данным, в рукописи содержится набор несвязных предложений, среди которых сказано, что певица желает отдать квартиру "святому Михаилу".

Об это сообщает "Комсомольская правда".