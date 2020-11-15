Режиссер недавно вернулся с женой из Объединённых Арабских Эмиратов.
Вместе звёздная парочка появилась на церемонии награждении мужского журнала GQ
Константин Богомолов объяснил журналистам программы "Ты не поверишь", что не исключает, что у него с Ксенией Собчак появятся общие дети.
"Всегда приятно, когда видишь, что человек совершает акт творчества. Мы очень любим детей. У нас есть свои дети. Чем больше будет в мире детей, тем лучше", — объяснил театральный деятель свою позицию.
Пока у звёздной четы есть только дети от предыдущих браков. Ксения родила сына Платона от актёра Максима Виторгана, а у Константина Богомолова есть дочь Анна от актрисы Дарьи Мороз.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.