Богомолов хочет ребёнка от Собчак

Режиссер недавно вернулся с женой из Объединённых Арабских Эмиратов.

Вместе звёздная парочка появилась на церемонии награждении мужского журнала GQ

Константин Богомолов объяснил журналистам программы "Ты не поверишь", что не исключает, что у него с Ксенией Собчак появятся общие дети.

"Всегда приятно, когда видишь, что человек совершает акт творчества. Мы очень любим детей. У нас есть свои дети. Чем больше будет в мире детей, тем лучше", — объяснил театральный деятель свою позицию.

Пока у звёздной четы есть только дети от предыдущих браков. Ксения родила сына Платона от актёра Максима Виторгана, а у Константина Богомолова есть дочь Анна от актрисы Дарьи Мороз.