Ранее Валерий Меладзе призвал своих коллег по сцене бойкотировать новогодние "голубые огоньки".

Депутат Госдумы Николай Валуев попросил певца и других артистов не бойкотировать новогодние телешоу, поскольку они могут лишить россиян праздника.

"Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжёлое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты — мы все находимся в равных условиях", — отметил Валуев.