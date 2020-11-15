Ранее Валерий Меладзе призвал своих коллег по сцене бойкотировать новогодние "голубые огоньки".
Депутат Госдумы Николай Валуев попросил певца и других артистов не бойкотировать новогодние телешоу, поскольку они могут лишить россиян праздника.
"Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжёлое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты — мы все находимся в равных условиях", — отметил Валуев.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.