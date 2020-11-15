Недавно стало известно, что незадолго до смерти Армен Джигарханян повторно вступил в брак с Татьяной Власовой.
Сейчас она тяжело переживает смерть супруга. Об этом рассказал её сын Степан Джигарханян.
"Больше всего переживаю за состояние мамы. Не надо описывать, какое оно. Татьяна Сергеевна плачет от горя. Но хорошо, что рядом есть друзья, которые помогают организовать траурные мероприятия", — пояснил пасынок артиста.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.