Как главная наследница Джигарханяна переживает его смерть

Недавно стало известно, что незадолго до смерти Армен Джигарханян повторно вступил в брак с Татьяной Власовой.

Сейчас она тяжело переживает смерть супруга. Об этом рассказал её сын Степан Джигарханян.