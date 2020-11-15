Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает совершать скандальные поступки.

На этот раз она опубликовала видео, на котором её мать критикует жену Иосифа Пригожина певицу Валерию с использованием нецензурной лексики.

"Смотрю за этой Валерией, у нее концертов нет, она делает все, чтобы создать видимость, что у нее есть концерты. Этот Пригожин о ее детях беспокоится, о ее бабушках, о мамах. Всех перевез сюда. А ей только: королева, пой. Она хотела в Альберт-холл, так он писал приглашения королеве Елизавете. Представляешь, на что он ради нее шел?" — возмущалась Успенская.