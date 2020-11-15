В последнем выпуске шоу "Ледниковый период" Ольга Бузова расплакалась, поскольку посчитала, что судьи занизили ей итоговый бал за выступление.

Певица получила 11,70 из 12 возможных баллов.

"Я могу сейчас очень много писать, но есть ли в этом смысл? Если некоторые — не увидели скорость, кто-то не обратил внимание на технику, а кому-то просто не понравились мы!" — написала Бузова позже в Instagram.