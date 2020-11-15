Мама актёра Александра Числова нашлась

Недавно племянница актёра, которого называют королём эпизодов, забила тревогу. Светлана Андрианова сообщила, что её бабушка, мама популярного артиста Числова, пропала.

Девушка забила тревогу, так как уверяла, что пожилая женщина очень доверчива, а какие-то подозрительные люди ей стали часто звонить.

Оказалось, что бабушка Светланы гостила у своего брата Владимира, однако Светлане не сообщила о своём местонахождении.

Светлану Андрианову родственники не жалуют из-за того, что она при жизни актёра купила у него жилплощадь.

Актёр, известный своими яркими эпизодическими ролями, в последние годы болел и страдал алкогольной зависимостью.

После смети дяди выяснилось, что квартира, в которой доживал свой век актёр, теперь принадлежит его племяннице Светлане.

Родственники Андриановой посчитали, что девушка несправедливо завладела недвижимостью дяди, поэтому до сих пор на неё в обиде.