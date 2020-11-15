СМИ продолжают публиковать информацию о том, что Елена Степаненко якобы заболела коронавирусом и проходит лечение дома.
Ранее представитель юмористки опровергал эти сообщения, однако в это не поверили. Теперь Степаненко решила сама убедить всех в своём хорошем самочувствии.
"У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в "Параде звезд". Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья!" — утверждает телеведущая.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.