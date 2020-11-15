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Степаненко продолжает опровергать сообщения о своей болезни

СМИ продолжают публиковать информацию о том, что Елена Степаненко якобы заболела коронавирусом и проходит лечение дома.

Ранее представитель юмористки опровергал эти сообщения, однако в это не поверили. Теперь Степаненко решила сама убедить всех в своём хорошем самочувствии.

"У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в "Параде звезд". Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья!" — утверждает телеведущая.

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