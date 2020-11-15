Степаненко продолжает опровергать сообщения о своей болезни

СМИ продолжают публиковать информацию о том, что Елена Степаненко якобы заболела коронавирусом и проходит лечение дома.

Ранее представитель юмористки опровергал эти сообщения, однако в это не поверили. Теперь Степаненко решила сама убедить всех в своём хорошем самочувствии.