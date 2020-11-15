Реаниматолог озвучил возможные причины быстрой выписки Хрусталёва

14 ноября СМИ облетела новость, что ведущего программы "Вечерний Ургант" Дмитрия Хруствлёва отправили в реанимацию больницы Сестрорецка, специализирующуюся на лечении больных с коронавирусом.

В интернете говорили о двусторонней пневмонии легких артиста, однако данная информация не подтвердилась.

Сегодня утром юморист благополучно покинул медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев в интервью порталу NEWS. ru объяснил, возможную причину того, почему ведущему разрешили так скоро покинуть больницу.

Симбирцев сказал, что после выведения из искусственной комы можно отправить человека домой, если его жизни не угрожает опасность, либо если пациент сам настоял на выписке.

Прошла информация, что Хрусталёв пострадал от отравления. Его ввели в искусственную кому якобы для того, чтобы справиться с сильной интоксикацией.

По словам анестезиолог- реаниматолога, с интоксикацией помогает справляться введение в организм антидота. Медик предположил, что Хрусталёв вероятнее всего отравился.