Бывший муж Полины Гагариной сделал смелое признание

Дмитрий Исхаков разоткровенничался в своём Instagram-аккаунте.

Фотограф объяснил подписчикам, что уже год живёт без секса. Мужчина не только признался, что лишён интимного общения с женщинами, но и собирается ещё как минимум год практиковать аскетический образ жизни.

"Год без секса, полёт нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться ещё год", — написал Дмитрий в своём микроблоге.

Подписчики прикинули, что если вести о разводе Гагариной и Исхаковым появились в СМИ в мае 2020 года, то, получается, что между супругами не было близости с октября 2019 года.

Мужчина объясняет, что держится из последних сил, так как "личку" в социальных сетях ему засоряют непристойными предложениями.

"Хочется как-то поддержать тех, кто по каким-то своим причинам в похожем положении", — написал бывший супруг певицы.

Фолловеры увидели в этом посте попытку обратить на себя внимание Полины Гагариной.