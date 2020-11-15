Дмитрий Исхаков разоткровенничался в своём Instagram-аккаунте.
Фотограф объяснил подписчикам, что уже год живёт без секса. Мужчина не только признался, что лишён интимного общения с женщинами, но и собирается ещё как минимум год практиковать аскетический образ жизни.
"Год без секса, полёт нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться ещё год", — написал Дмитрий в своём микроблоге.
Подписчики прикинули, что если вести о разводе Гагариной и Исхаковым появились в СМИ в мае 2020 года, то, получается, что между супругами не было близости с октября 2019 года.
Мужчина объясняет, что держится из последних сил, так как "личку" в социальных сетях ему засоряют непристойными предложениями.
"Хочется как-то поддержать тех, кто по каким-то своим причинам в похожем положении", — написал бывший супруг певицы.
Фолловеры увидели в этом посте попытку обратить на себя внимание Полины Гагариной.
"Это как бы последнее предупреждение бывшей жене. Скоро типо найду другую", — пишут интернет-пользователи.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.