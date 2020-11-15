За смерть Дмитрия Марьянова до сих пор никто не наказан

Известный актёр умер из-за того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь.

Дмитрий Марьянов находился в частном реабилитационном центре "Феникс" в Подмосковном городе Лобне.

Его жалобы на плохое самочувствие были проигнорированы. Когда артиста всё же привезли в специализированное медицинское учреждение, то было уже поздно. Марьянов скончался в реанимации.

События происходили три года назад, однако до сих пор никто из сотрудников частного центра не понёс наказание по статьям — "оставление в опасности" и "оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека".

Директор центра Оксана Богданова, дававшая распоряжения по поводу лечения актёра, вышла замуж за своего сотрудника, который ранее являлся свидетелем по делу. Теперь мужчина может не свидетельствовать против супруги.

Женщина также предоставила справку о беременности, что послужит смягчающим обстоятельством в громком деле.