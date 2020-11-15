Дженнифер Лопес будет штрафовать мужа за измены

Актриса латиноамериканского происхождения придумала, как заставить будущего супруга не смотреть на других женщин.

Дженнифер Лопес собирается замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Свадьбу планировали отметить в этом году, однако пандемия COVID-19 нарушила планы влюблённых.

Предусмотрительная голливудская дива решила отбить у жениха всяческое желание ей изменять с помощью финансовых санкций. Дженнифер составила брачный договор, один из пунктов которого гласит, что супруг выплатит ей крупную сумму денег, если она уличит его в измене. Плата за неверность, согласно брачному контракту, составляет четверть миллиона долларов.

У актрисы есть основания не доверять своему жениху, так как он уже попадался на неверности. Алекс Родригес, будучи в отношениях с Лопес, закрутил роман с бывшей супругой его приятеля.

Дженнифер нашла в себе силы простить легкомысленного бойфренда, однако впредь за свои похождения бейсболист будет наказан солидным штрафом.