Актриса латиноамериканского происхождения придумала, как заставить будущего супруга не смотреть на других женщин.
Дженнифер Лопес собирается замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Свадьбу планировали отметить в этом году, однако пандемия COVID-19 нарушила планы влюблённых.
Предусмотрительная голливудская дива решила отбить у жениха всяческое желание ей изменять с помощью финансовых санкций. Дженнифер составила брачный договор, один из пунктов которого гласит, что супруг выплатит ей крупную сумму денег, если она уличит его в измене. Плата за неверность, согласно брачному контракту, составляет четверть миллиона долларов.
У актрисы есть основания не доверять своему жениху, так как он уже попадался на неверности. Алекс Родригес, будучи в отношениях с Лопес, закрутил роман с бывшей супругой его приятеля.
Дженнифер нашла в себе силы простить легкомысленного бойфренда, однако впредь за свои похождения бейсболист будет наказан солидным штрафом.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.