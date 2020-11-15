Актёр Евгений Леонов-Гладышев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей", выписался из больницы.
В течение нескольких лет артист пытается восстановиться после жестокого избиения. Сейчас актёру нужны дорогостоящие курсы реабилитации.
Семья Михаила Боярского даже решила организовать сбор средств на лечение Леонова-Гладышева и это принесло свои плоды.
"Огромное спасибо семье Боярских, которые помогли собрать деньги. Спасибо Лизе и её брату Сергею, спасибо Михаилу Сергеевичу — он тоже подключился", — благодарила Боярского жена актёра.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.