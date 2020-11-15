Евгений Леонов-Гладышев восстанавливается после комы

Актёр Евгений Леонов-Гладышев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей", выписался из больницы.

В течение нескольких лет артист пытается восстановиться после жестокого избиения. Сейчас актёру нужны дорогостоящие курсы реабилитации.

Семья Михаила Боярского даже решила организовать сбор средств на лечение Леонова-Гладышева и это принесло свои плоды.