Пластический хирург объяснил, как Пугачёва омолаживается

Алла Борисовна впечатляет своей свежестью и молодостью.

71-летняя певица отлично выглядит. Специалист в области пластической хирургии высоко оценил работу своих коллег.

Он отметил, что специалисты сумели не нанести вред внешности Примадонны. Косметологи и профессионалы в области пластической хирургии сумели найти золотую середину в деле омоложения самой титулованной певицы российской эстрады.

Хирург Анастасия Борисенко в интервью изданию "Дни. ру" объяснила, что прекрасно выглядеть Алле Пугачёвой помогают не только высококлассные специалисты, но и собственная анатомия и генетика.

"У неё хорошая проекция подбородка. За счёт этого у неё стабильные результаты после подтяжки", — рассказала пластический хирург изданию.

Борисенко назвала операции, которыми воспользовалась королева отечественного шоу-бизнеса. Специалист в области хирургии отметила, что Алле Борисовне делали платизмопластику, блефаропластику, подтяжку лица и верхнего века.

Анастасия Борисенко назвала Пугачёву "молодой, подтянутой красоткой".