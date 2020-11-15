Принц Чарльз решил заняться бизнесом совместно с именитыми итальянскими модельерами.

Наследник британского престола планирует создать собственную линию одежды, самым дешёвым предметом которой станет кашемировый свитер за 475 долларов США.

"Чем меньше вещей мы покупаем, тем меньший вред наносим окружающей среде. Но одежда должна быть превосходного качества, тогда она прослужит долго. А за качество надо платить", — отметил Чарльз.