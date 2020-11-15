Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Госдуме предложили "деоккупировать" Украину
Папа Римский "лайкнул" фотографию модели в эротическом белье
Ольга Бузова пользуется услугами телохранителей
Тодоренко "тихонечко плачет", наблюдая за супругом
Москвичей предупреждают о мокром снеге с дождём
Боярский о видео с Дзюбой: "Малышева считает это полезным"
Экс-фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой

Винокур не захотел бойкотировать новогодние телешоу

Известный юморист Владимир Винокур категорически отверг призыв Валерия Меладзе бойкотировать новогодние "голубые огоньки" на телевидении.

По его мнению, такой бойкот отразится только на зрителях, которые не виноваты в данной ситуации.

"Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать", — отметил Винокур.

"Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!" — добавил артист.

Последние материалы
Винокур не захотел бойкотировать новогодние телешоу
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Красное вино оказалось бесполезным при коронавирусе
Моргенштерн оскорбил белорусскую оппозицию
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
В Госдуме предложили "деоккупировать" Украину
Папа Римский "лайкнул" фотографию модели в эротическом белье
Член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко: "Встречи на атомных перекрестках"
Ольга Бузова пользуется услугами телохранителей
Тодоренко "тихонечко плачет", наблюдая за супругом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
Новости Белоруссии
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Названа причина смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Армен Джигарханян умер из-за болезни почек
Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Василий Амирджанов Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере" Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Кому достанется наследство Армена Джигарханяна?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Против лома: России нечем ответить западным IT-гигантам?
Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Власть не может дать народу "светлое будущее"
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников