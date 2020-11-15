Известный юморист Владимир Винокур категорически отверг призыв Валерия Меладзе бойкотировать новогодние "голубые огоньки" на телевидении.

По его мнению, такой бойкот отразится только на зрителях, которые не виноваты в данной ситуации.

"Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать", — отметил Винокур.

"Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!" — добавил артист.