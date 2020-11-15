Моргенштерн оскорбил белорусскую оппозицию

Популярный рэпер Моргенштерн выступил с концертом в Минске. Перед его выступлением собравшиеся жители города начали выкрикивать политические лозунги.

После выхода на сцену музыкант заявил, что его не интересует политическая ситуация в стране. Примечательно, что Моргенштерн в общении с минчанами использовал нецензурную лексику.

Поддерживающие оппозицию жители Белоруссии посчитали позицию рэпера неуважительной.