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Моргенштерн оскорбил белорусскую оппозицию

Популярный рэпер Моргенштерн выступил с концертом в Минске. Перед его выступлением собравшиеся жители города начали выкрикивать политические лозунги.

После выхода на сцену музыкант заявил, что его не интересует политическая ситуация в стране. Примечательно, что Моргенштерн в общении с минчанами использовал нецензурную лексику.

Поддерживающие оппозицию жители Белоруссии посчитали позицию рэпера неуважительной.

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