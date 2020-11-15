Популярный рэпер Моргенштерн выступил с концертом в Минске. Перед его выступлением собравшиеся жители города начали выкрикивать политические лозунги.
После выхода на сцену музыкант заявил, что его не интересует политическая ситуация в стране. Примечательно, что Моргенштерн в общении с минчанами использовал нецензурную лексику.
Поддерживающие оппозицию жители Белоруссии посчитали позицию рэпера неуважительной.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.