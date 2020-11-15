Известный актёр Михаил Боярский не мог пройти мимо скандала с Артёмом Дзюбой, поскольку яро болеет за "Зенит".
Артист не увидел ничего постыдного в действиях футболиста.
"Наш знаменитый врач Малышева считает, что это полезно. Рекомендует даже заниматься этим. Происки нечистоплотного воришки никак не повлияют на репутацию Артёма. Он — гордость страны. И в дальнейшем он будет радовать нас своими победами", — отметил Боярский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в связи с кончиной Армена Джигарханяна.