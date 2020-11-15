Боярский о видео с Дзюбой: "Малышева считает это полезным"

Известный актёр Михаил Боярский не мог пройти мимо скандала с Артёмом Дзюбой, поскольку яро болеет за "Зенит".

Артист не увидел ничего постыдного в действиях футболиста.