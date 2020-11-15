Имущество Армена Джигарханяна достанется его законной жене Татьяне Власовой и пасынку Степану.

Оказалось, что незадолго до смерти актёр повторно вступил в брак с Власовой. Об этом рассказал близкий друг артиста Марк Рудинштейн.

"Он не герой-любовник. Эта дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно, сильно подкосила. У него нет детей побочных, это я точно знаю. Слава Богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Всё Степану и Татьяне останется", — пояснил продюсер.