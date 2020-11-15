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Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны

Бывшая супруга Армена Джигарханяна рассказала о том, как она отреагировала на известие о смерти артиста.

Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в больнице из-за отказа почек.

Длительный период его жизнь была связана с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая стала его третьей супругой.

Отношения с молодой женой у Армена Борисовича не заладились. Брак просуществовал менее года.

Друзья увезли Джигарханяна из дома молодой супруги. С тех пор женщине не давали видеться со своим бывшим мужем. Заботу об артисте взяла на себя вторая жена актёра Татьяна Власова.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила журналистам газеты "Аргументы и факты", что уже давно считает, что для неё Армен Борисович умер.

"Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года назад, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни", — объяснила пианистка журналистам издания "Аргументы и факты".

На похороны экс-супруга Виталина идти не собирается, так боится скандала, который может спровоцировать своим присутствием на траурной церемонии. Родственники Армена Борисовича очень негативно относятся к бывшей жене артиста.

"Мне бы не хотелось встречаться с людьми, которые были рядом с ним в последние три года. Они могут среагировать на меня как угодно. Зачем провоцировать?" — рассказала Виталина в интервью газете "Аргументы и факты".

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