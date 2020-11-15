Ида Галич не осуждает мужчин с низкими доходами

Instagram-блогер порассуждала на тему заработков мужчин и женщин.

Ида Галич объяснила, что успешным в финансовом плане женщинам трудно найти мужчину, который бы равнялся ей по уровню дохода. Галич поставила на первое место чувство, отметив, что разница в заработках не должна стать препятствием в любви.

Блогер, который входит в тройку людей, которые больше всех зарабатывают на рекламе в Instagram, привела в пример свою семью.

Ида замужем за фотографом Аланом Басиевым, который не может угнаться за доходами своей звёздной супруги, зарабатывающей 0,85 млн $ в год. Тем не менее, по словам Галич, они любят друг друга и не терзаются предрассудками.

"Давайте откровенно. К сожалению, маленький процент мужчин в России может получать такие же гонорары. И что мне теперь не выходить замуж за любимого мужчину? Не любить человека, потому что он недостаточно богат? А Алану не жениться, потому что у кого-то есть комплексы, навязанные обществом?" — задаёт резонные вопросы Ида Галич.

Актриса Настасья Самбурская придерживается другой точки зрения. Она вызвала шквал нападок в свой адрес после высказывания о том, что не посмотрит на мужчину с низким уровнем дохода, так как не хочет, чтобы из неё делали "беременную Золушку с тремя работами".