Ольга Бузова пользуется услугами телохранителей

Шоу "Дом-2" выходит из-под контроля.

Экс-участники телестройки не раз говорили о том, что на шоу поощряются скандалы, склоки и даже драки.

Продюсеры проекта требуют зрелищности, поэтому провоцируют своих подопечных на всякого рода эмоциональные срывы.

Такое поведение настолько вошло в привычку тех, кто строит свою любовь за высокими стенами, что на шоу уже становится небезопасно.

"Ветеран" шоу, а теперь и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова опасается, что скоро "прилетит" и ей. По этой причине инстадива решила появляться на проекте под прикрытием телохранителей.

Секьюрити ей необходимы на тот случай, если кто-нибудь из участников проекта решит продолжить конфликт с помощью кулаков.