Шоу "Дом-2" выходит из-под контроля.
Экс-участники телестройки не раз говорили о том, что на шоу поощряются скандалы, склоки и даже драки.
Продюсеры проекта требуют зрелищности, поэтому провоцируют своих подопечных на всякого рода эмоциональные срывы.
Такое поведение настолько вошло в привычку тех, кто строит свою любовь за высокими стенами, что на шоу уже становится небезопасно.
"Ветеран" шоу, а теперь и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова опасается, что скоро "прилетит" и ей. По этой причине инстадива решила появляться на проекте под прикрытием телохранителей.
Секьюрити ей необходимы на тот случай, если кто-нибудь из участников проекта решит продолжить конфликт с помощью кулаков.
"Я приехала на работу. Нервы натянуты у всех, и у участников в том числе. Каждый день происходят какие-то потасовки, драки, склоки. Я боюсь приезжать не только на тет-а-теты, но и на лобное. Никогда не знаешь, кто встанет и уйдёт, кто набросится на кого-то. В этот раз я попросила приехать охрану, чтобы смотрела за нашими ребятами", — объяснила ведущая необходимость приводить с собой охранников.
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