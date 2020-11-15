Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы

Жизни ведущего программы "Вечерний Ургант" ничего не угрожает.

Юмориста отправили в реанимацию больницы № 40 города Сестрорецка после того, как он почувствовал недомогание, сидя на пассажирском сидении такси.

По данным Telegram-канала, Дмитрий Хрусталёв направлялся к маме в посёлок Репино. В дороге он потерял сознание, поэтому ему понадобилась срочная медицинская помощь.

В больнице Хрусталёва определили в реанимацию и ввели его в состояние искусственной комы.

Факт госпитализации подтвердил коллега Дмитрия Хрусталёва Иван Ургант.

После того как юморист очнулся, ему дали снотворное.

До этого момента ведущий не жаловался на здоровье.