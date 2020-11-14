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Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Сначала СМИ облетела информация, что пассажиром Колтового была его супруга, однако потом выяснилось, что жена ведущего жива.

В кабине летательного аппарата с Колтовым была жена успешного московского финансиста Максима Климова — Наталья Климова.

Частая гостья передач, которые вёл Александр, Наталья Штурм высказала свою точку зрения по поводу того, как в самолёте оказалась женщина по имени Наталья Климова.

"Я знаю Колтового, знаю его лёгкую манеру общения. Могу предположить, что он её просто позвал покататься и показать землю, так же, как он Лере предлагал, друзей много звал. Это просто трагическая случайность. Я уверена, что там не было никаких амуров. Он настолько любил свой самолёт. Это такое творческое легкомыслие, что с тобой ничего не может случиться, что ты уверен в себе", — сказала певица Наталья Штурм.

Она также объяснила, что не смогла прийти на похороны к ведущему, так как ей тяжело стоять у пустого гроба.

"Все понимают, что его там нет, потому что его там не может быть. Кремация произошла в момент аварии", — объяснила Наталья.

Она также отметила, насколько заботливым и чутким был Александр Колтовой к героям своих программ. Ведущий лично приносил ей подушку под спину, так как знал, что у исполнительницы имеются проблемы с позвоночником.

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