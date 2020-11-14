Певцу Льву Лещенко понравилась идея, предложенная Валерием Меладзе, о бойкотировании новогодних "голубых огоньков" из-за ограничительных мер, которые оставляют артистов без заработков.

"Валера отчасти прав, что предложил бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений по коронавирусу. Но это не выход. Лучше запросить на телевидении гонорар за работу", — отметил Лещенко.