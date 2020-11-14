Алёна Кравец считает Армена Джигарханяна "профессиональным отцом"

Телеведущая Алёна Кравец рассказала, что около года назад навещала Армена Джигарханяна в больнице. Тогда она связалась с его бывшей женой, чтобы узнать предпочтения артиста.

"Я собрала Джигарханяну фруктов, консервов, печенье и решила ехать навещать. Говорила с Виталиной Цымбалюк-Романовской — третьей женой Армена Борисовича, — и она мне рассказала, что он любит, от чего ему лучше воздержаться. Очень хотела его порадовать, поддержать!" — пояснила Кравец.

Также телеведущая объяснила, как относится к артисту.