Телеведущая Алёна Кравец рассказала, что около года назад навещала Армена Джигарханяна в больнице. Тогда она связалась с его бывшей женой, чтобы узнать предпочтения артиста.
"Я собрала Джигарханяну фруктов, консервов, печенье и решила ехать навещать. Говорила с Виталиной Цымбалюк-Романовской — третьей женой Армена Борисовича, — и она мне рассказала, что он любит, от чего ему лучше воздержаться. Очень хотела его порадовать, поддержать!" — пояснила Кравец.
Также телеведущая объяснила, как относится к артисту.
"Он был моим отцом, отцом в профессии. Ведь я по его фильмам училась, как вести себя в кадре, как чувствовать партнёра, как работать мимикой. А по работам в театре училась сценическим приёмам — не пропустила почти ни единого спектакля с ним!" — утверждает Кравец.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.