Сябитова объяснила, почему у Лолиты туго с личной жизнью

Телесваха посчитала, что даже её компетенции не хватит для того, чтобы помочь Лолите Милявской найти достойного спутника жизни.

Сваха, карьера которой начиналась ещё в 90-е годы с агентства знакомств, проанализировала проблемы в личной жизни одной из самых эпатажных исполнительниц отечественной эстрады.

Роза Сябитова вспомнила, что в одном из интервью Лолита Марковна рассказывала, что любила в детстве собирать поломанные игрушки. Они, по мнению певицы, олицетворяли любовь.

Этот случай послужил основанием поставить Милявской "диагноз".

"Я тоже подобное проходила. Но мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато", — объяснила Роза Раифовна в интервью "Собеседнику".

Сябитова убеждена, что Милявской надо перестать думать, что ей надо спасать мужиков.

При этом сваха убеждена, что если Лолите понадобится мужик, то она без проблем его найдёт.