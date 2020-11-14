Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Турции"
В Москве "заминировали" четыре мечети
Лыжница Нильссон дебютировала в биатлоне
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
В Лиге кулачных боёв состоялся рекордный нокаут за три секунды
Квалификация "Гран-при" Турции прервана из-за дождя
Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены
Украина не выдержит полного локдауна
Газзаев назвал Россию идеальным вариантом проведения Евро-2020

Сябитова объяснила, почему у Лолиты туго с личной жизнью

Телесваха посчитала, что даже её компетенции не хватит для того, чтобы помочь Лолите Милявской найти достойного спутника жизни.

Сябитова объяснила, почему у Лолиты туго с личной жизнью

Сваха, карьера которой начиналась ещё в 90-е годы с агентства знакомств, проанализировала проблемы в личной жизни одной из самых эпатажных исполнительниц отечественной эстрады.

Роза Сябитова вспомнила, что в одном из интервью Лолита Марковна рассказывала, что любила в детстве собирать поломанные игрушки. Они, по мнению певицы, олицетворяли любовь.

Этот случай послужил основанием поставить Милявской "диагноз".

"Я тоже подобное проходила. Но мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато", — объяснила Роза Раифовна в интервью "Собеседнику".

Сябитова убеждена, что Милявской надо перестать думать, что ей надо спасать мужиков.

При этом сваха убеждена, что если Лолите понадобится мужик, то она без проблем его найдёт.

"Просто свистнет — и очередь к ней выстроится", — убеждена Сябитова.

Последние материалы
Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Турции"
В Москве "заминировали" четыре мечети
Лыжница Нильссон дебютировала в биатлоне
Сябитова объяснила, почему у Лолиты туго с личной жизнью
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
В Лиге кулачных боёв состоялся рекордный нокаут за три секунды
Квалификация "Гран-при" Турции прервана из-за дождя
Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены
Украина не выдержит полного локдауна
Сябитова объяснила, что после 50-ти жизнь только начинается
Популярное
Бывший СССР
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе

Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.

Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Бывший СССР
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Происшествия
Вооружённые люди захватили завод в Воронеже
Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Василий Амирджанов Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере" Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Кому достанется наследство Армена Джигарханяна?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Против лома: России нечем ответить западным IT-гигантам?
Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Власть не может дать народу "светлое будущее"
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников