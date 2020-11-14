Валерий Меладзе высказал недовольство тем, что российские власти ограничили массовые мероприятия до января из-за пандемии коронавируса.

Он призвал своих коллег отказаться от участия в новогодних "голубых огоньках".

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", — пояснил певец.

"А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ", — добавил Меладзе.