Садальский назвал жизнь Джигарханяна публичной вакханалией

Актёр, славящийся пристрастием рубить "правду-матку", посвятил пост в своём Instagram жизни и смерти Армену Джигарханяну.

Стас Садальский вспомнил, как в 80-летнем возрасте Армен Джигарханян позволил себе сделать замечание Владимиру Путину, который заставил артиста ждать себя два часа. Тогда Армен Борисович назвал нашу страну крепостной.

Потом, по словам Садальского, началось то, что он назвал "публичной вакханалией, конец которой был предопределен".

Эпатажный актёр объяснил, что механизм скандала строится на том, как "кто-то что-то сказал, кто-то подхватил, кто-то солгал, кто-то поверил".

"Страшно заканчивать жизнь так, как этот Великий актер — в беспамятстве, вранье, беспомощности. А ведь, наверное, главное для человека — успеть простить перед темнотой", — написал Садальский в своём микроблеге.

Подписчики не согласились с Садальским.