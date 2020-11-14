Журнала GQ по традиции собрал весь бомонд шоу-бизнеса. Шоумены шумно отпраздновали мероприятие, на котором щедро раздавались почести.
Звёзды блистали нарядами и делились снимками с пафосной церемонии в Instagram.
"Главное светское мероприятие Москвы. Премия "GQ Человек года". Всё нарядно по традиции. Black tie. Иван Ургант. И самые успешные и талантливые люди года", — написал в своём микроблоге Филипп Киркоров.
Те шоумены, которых на праздник не позвали, довольно едко отозвались о мероприятии.
Причиной неодобрения, как всегда, послужила карантинная тема.
Продюсер Табриз Шахиди в комментариях к посту Киркорова написал, что награды в этом году достойны лишь медики.
К общему хору неодобрения присоединился Максим Галкин.
Юморист объяснил, что не предъявляет персональных претензий к Киркорову, однако не удержался от критики всего мероприятия в целом, которое назвал балом во время чумы.
"Невероятно точное непопадание во время! Просто я бы на месте организаторов этой ярмарки тщеславия полностью переодел бы всех в "защиту", по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикиды и наградил бы только медиков", — объяснил Галкин свою точку зрения.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.