Бал во время чумы. Максим Галкин не одобрил премию "GQ Человек года"

Журнала GQ по традиции собрал весь бомонд шоу-бизнеса. Шоумены шумно отпраздновали мероприятие, на котором щедро раздавались почести.

Звёзды блистали нарядами и делились снимками с пафосной церемонии в Instagram.

"Главное светское мероприятие Москвы. Премия "GQ Человек года". Всё нарядно по традиции. Black tie. Иван Ургант. И самые успешные и талантливые люди года", — написал в своём микроблоге Филипп Киркоров.

Те шоумены, которых на праздник не позвали, довольно едко отозвались о мероприятии.

Причиной неодобрения, как всегда, послужила карантинная тема.

Продюсер Табриз Шахиди в комментариях к посту Киркорова написал, что награды в этом году достойны лишь медики.

К общему хору неодобрения присоединился Максим Галкин.

Юморист объяснил, что не предъявляет персональных претензий к Киркорову, однако не удержался от критики всего мероприятия в целом, которое назвал балом во время чумы.