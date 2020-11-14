Экс-супруга Джигарханяна уверена, что ему отравили конец жизни

На 86 году скончался легендарный артист театра и кино Армен Джигарханян.

Долгое время артиста сотрясал семейный скандал, связанный с разводом с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как только актёр серьёзно занемог, из США вернулась его бывшая супруга Татьяна Власова, которая взяла уход за экс-супругом на себя.

Виталина убеждена, что смогла бы позаботься об актёре лучше, чем это сделали его родственники.

"Его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен. Если бы я была рядом, все было бы совсем по другому", — передает заявление бывшей жены Джигарханяна gazeta. ru.

Женщина убеждена, что актёра в последние месяцы его жизни окружали меркантильные люди.