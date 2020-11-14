Заворотнюк придёт на передачу к Малахову

Уже в ближайшее время Анастасия Заворотнюк может принять участие в передаче Андрея Малахова.

Об этом сообщило издание "Собеседник". Однако врачи артистки выступают против этого, поскольку дополнительный стресс может негативно отразиться на её состоянии.

Съёмки передачи будут проходить не в студии, а в доме Заворотнюк. Достоверно известно, что Малахов давно близко дружит с актрисой.