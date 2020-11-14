Михаил Боярский: "Пока без Дзюбы мы играть не умеем"

В своём Instagram-аккаунте народный артист РСФСР призвал всех прекратить говорить о Дзюбе.

Михаил Сергеевич опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в футбольной форме.

Под снимком артист написал ещё одно воззвание, которое касается нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбы.

"Надо прекращать это… Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Всё уже прошло, пора забыть эту глупость", — написал культовый артист советского кино.

Боярский назвал Дзюбу энергетическим капиталом нашей команды и отметил, что сборная сыграла очень плохо, потому что там не хватало Дзюбы.