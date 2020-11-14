В своём Instagram-аккаунте народный артист РСФСР призвал всех прекратить говорить о Дзюбе.
Михаил Сергеевич опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в футбольной форме.
Под снимком артист написал ещё одно воззвание, которое касается нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбы.
"Надо прекращать это… Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Всё уже прошло, пора забыть эту глупость", — написал культовый артист советского кино.
Боярский назвал Дзюбу энергетическим капиталом нашей команды и отметил, что сборная сыграла очень плохо, потому что там не хватало Дзюбы.
"Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем", — заявил Михаил Боярский в своём микроблоге.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.