Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не верит в сообщения СМИ о смерти своего экс-мужа.

Она считает, что верить в слова окружения артиста не стоит, поскольку его близкие всегда врут.

"Я пока не знаю, верить ли этой информации. Просто потому, что я не слышала от того окружения ни одной новости, чтобы они не соврали. Я не знаю, может, и не правда это? Не знаю, что ещё сказать", — утверждает Цымбалюк-Романовская.