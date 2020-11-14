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Немоляева считает Джигарханяна артистом, "поцелованным богом"

Армен Джигарханян скончался в субботу из-за продолжительной болезни. Народная артистка СССР Светлана Немоляева назвала его богом поцелованным" артистом.

"Для меня кончина Армена Борисовича не только потеря бесценного любимого партнера, с которым сыграно много ролей, но и дорогого человека, с которым мы с моим супругом Александром Лазаревым дружили и очень ценили его. Он был для меня ходячей актерской школой. Как он играл! Он был, как говорят, "богом поцелованный", необыкновенным артистом… Я бегала наблюдать за его игрой, училась у него. И не только я", — пояснила актриса.

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