На звезду "Гарри Поттера" подали в суд

Британского актёра Майкла Гэмбона обвиняют в наезде на велосипедиста.

Актёр, известный по роли Альбуса Дамблдора в саге о Гарри Поттере, может предстать перед судом в качестве обвиняемого в ДТП.

Иск на 80-летнего Майкла Гэмбона подал молодой адвокат Тоби Клоустон.

Он рассказал, что три года назад артист на своём автомобиле врезался в него, когда тот ехал на велосипеде.

По словам юриста, в результате ДТП он повредил правую ногу (получил перелом лодыжки и повреждение связок).

Клоустон рассказал также, что заработал в результате полученного стресса психическое расстройство.

Ранее "Правда. Ру" писала, что актёр, сыгравший Рона Уизли в фильме о Гарри Поттере, выбрал необычное имя для дочери.