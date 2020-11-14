Британского актёра Майкла Гэмбона обвиняют в наезде на велосипедиста.
Актёр, известный по роли Альбуса Дамблдора в саге о Гарри Поттере, может предстать перед судом в качестве обвиняемого в ДТП.
Иск на 80-летнего Майкла Гэмбона подал молодой адвокат Тоби Клоустон.
Он рассказал, что три года назад артист на своём автомобиле врезался в него, когда тот ехал на велосипеде.
По словам юриста, в результате ДТП он повредил правую ногу (получил перелом лодыжки и повреждение связок).
Клоустон рассказал также, что заработал в результате полученного стресса психическое расстройство.
Ранее "Правда. Ру" писала, что актёр, сыгравший Рона Уизли в фильме о Гарри Поттере, выбрал необычное имя для дочери.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.