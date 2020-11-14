Овечкин озвучил странный список любимых музыкантов

Хоккеист поделился своими необычными музыкальными пристрастиями.

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин рассказал, что питает слабость к рэпу.

Спортсмен вспомнил, как однажды зачитал рэп на камеру по просьбе приятелей.

35-летний хоккеист рассказал, что тяготеет к молодёжной музыке.

"Я люблю рэп и танцевальную музыку", — объяснил Александр в интервью YouTube-каналу "Сычёв подкаст и Денис Казанский".

В числе любимых исполнителей хоккеист назвал Эминема, Гуфа и Кравца.

Исполнителей прошлого Овечкин тоже уважает. Он сказал, что любит творчество Льва Лещенко.

Неожиданным признанием стало то, что капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" слушает песни звезды "Дома-2".