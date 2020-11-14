Хоккеист поделился своими необычными музыкальными пристрастиями.
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин рассказал, что питает слабость к рэпу.
Спортсмен вспомнил, как однажды зачитал рэп на камеру по просьбе приятелей.
35-летний хоккеист рассказал, что тяготеет к молодёжной музыке.
"Я люблю рэп и танцевальную музыку", — объяснил Александр в интервью YouTube-каналу "Сычёв подкаст и Денис Казанский".
В числе любимых исполнителей хоккеист назвал Эминема, Гуфа и Кравца.
Исполнителей прошлого Овечкин тоже уважает. Он сказал, что любит творчество Льва Лещенко.
Неожиданным признанием стало то, что капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" слушает песни звезды "Дома-2".
"Тащусь от Ольги Бузовой!" — признался Александр Овечкин.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.