Аферисты выманили деньги у мамы Николая Фоменко

Наивная пенсионерка поверила в историю о том, что её сбережения нужно срочно спасать от посягательств злоумышленников.

Женщина преклонного возраста рассказала, что получила несколько звонков с разных номеров.

По телефону её убеждали обезопасить свои деньги. По схеме, которая является уже классикой жанра, она собственноручно перевела мошенникам 80 тысяч рублей.

Правоохранительные органы уже занимаются расследованием данного преступления.

В этот же день подобным атакам телефонных аферистов подверглись ещё восемь пенсионеров.

"Улов" мошенников в общей сложности составил два миллиона рублей.