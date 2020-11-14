Наивная пенсионерка поверила в историю о том, что её сбережения нужно срочно спасать от посягательств злоумышленников.
Женщина преклонного возраста рассказала, что получила несколько звонков с разных номеров.
По телефону её убеждали обезопасить свои деньги. По схеме, которая является уже классикой жанра, она собственноручно перевела мошенникам 80 тысяч рублей.
Правоохранительные органы уже занимаются расследованием данного преступления.
В этот же день подобным атакам телефонных аферистов подверглись ещё восемь пенсионеров.
"Улов" мошенников в общей сложности составил два миллиона рублей.
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