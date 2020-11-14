Цискаридзе придумал эскиз своего могильного памятника

Экс-премьер балета Большого театра задумался над тем, как оставить о себе память в веках.

Николай Цискаридзе с большой выдумкой подошёл к идее установить на своей могиле памятник.

Народный артист России объяснил, что если ты не фараон и не император, то люди очень быстро забывают своих героев.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой решил сам позаботиться о том, чтобы увековечить себя в монументальном искусстве. Цискаридзе привёл в пример артиста балета Рудольфа Нуреева, который "сам себе всё заказал".

"Я придумал, что раз я "Щелкунчик эпохи", то должна быть ёлочка. Она будет сделана из слепков ног моих учеников, корявых. А сверху звездой будет моя красивая нога, а внизу будет сидеть маленький Щелкунчик", — шутливым тоном рассказал Цискаридзе журналистке Ирине Шихман на её YouTube-канале.

О своих могилах заранее позаботились также Леонид Куравлёв, который установил могильную плиту на месте своего будущего погребения. Актёр Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с могилой сына.