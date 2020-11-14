Анастасия Заворотнюк планирует вернуться в кино

К звезде сериала "Моя прекрасная няня" вернулся оптимистичный настрой.

Актриса Анна Калашникова в интервью с "Собеседником" рассказала, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, так как лечение возымело успех.

Борющаяся с онкологическим заболеванием актриса стала чаще выходить из дома и общаться с близкими людьми.

Папарацци, стремящимся запечатлеть актрису во время прогулки, мешает высокий забор, которым ограждён особняк кинодивы. Для выезда в медицинские учреждения к дому Заворотнюк вплотную подгоняют автомобиль, поэтому увидеть актрису никому из посторонних до сих пор не удалось.

При том, что Анастасия старается оградить себя от контактов с внешним миром, она не лишила младшую дочку Милу праздника. Девочке исполнилось два годика. На празднике присутствовали старшие дети Заворотнюк.

По словам Анны Калашниковой, Анастасия Заворотнюк после победы над болезнью планирует вернуться к съёмкам в кино и телепроектах.