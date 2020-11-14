Познер прокомментировал оскорбления депутата Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин набросился с обвинениями на журналиста Владимира Познера за то, что тот сказал о "фашистских чертах" в СССР.

Парламентарий прокомментировал, что Познер относится к категории "людей-подонков". Он также отметил, что антисоветские убеждения Познера не мешали ему работать в СССР и занимать должности.

Познер не стал развивать полемику по этому поводу.

"На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет", — сказал журналист в интервью с "НСН".

Владимир Владимирович отметил, что партия СССР состояла из совершенно разных людей. Среди партийцев были как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы".