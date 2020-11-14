Телевизионный волшебник из 90-х пополнил армию забытых артистов.
"Рахат Лукумыч", которого хорошо помнят дети по программе "Спокойной ночи, малыши!", посетовал на жизнь.
Амаяк Акопян рассказал, что о былой славе ему напоминают лишь иногда, когда люди из числа бывшей детской аудитории узнают его на улице.
63-летний артист объяснил, что ведёт затворнический образ жизни, существуя на пенсию в 19 тысяч рублей.
"Есть категория людей, которые помнят и любят меня, а есть категория, которым я неинтересен. Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тыс. руб., — как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам!" — сказал Акопян в интервью "Собеседнику".
Фокусник вспомнил годы, когда он с гастролями объездил полмира, возвращаясь с чемоданами валюты.
Прошлые его заслуги никак не повлияли на его нынешнее благосостояние. Артист очень рассчитывал на звание народного артиста, однако ему его так и не присвоили.
"Что заслужил, то и заслужил", — сказал человек, который заставлял детей верить в чудеса.
Турция, попытавшаяся нахрапом влезть на Кавказ, провоцирует новый конфликт у границ России - и не один. В этом ей "помогают" США. Под угрозой - Крым и Абхазия.