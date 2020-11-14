Амаяк Акопян пожаловался на маленькую пенсию и забвение

Телевизионный волшебник из 90-х пополнил армию забытых артистов.

"Рахат Лукумыч", которого хорошо помнят дети по программе "Спокойной ночи, малыши!", посетовал на жизнь.

Амаяк Акопян рассказал, что о былой славе ему напоминают лишь иногда, когда люди из числа бывшей детской аудитории узнают его на улице.

63-летний артист объяснил, что ведёт затворнический образ жизни, существуя на пенсию в 19 тысяч рублей.

"Есть категория людей, которые помнят и любят меня, а есть категория, которым я неинтересен. Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тыс. руб., — как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам!" — сказал Акопян в интервью "Собеседнику".

Фокусник вспомнил годы, когда он с гастролями объездил полмира, возвращаясь с чемоданами валюты.

Прошлые его заслуги никак не повлияли на его нынешнее благосостояние. Артист очень рассчитывал на звание народного артиста, однако ему его так и не присвоили.