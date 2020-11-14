Стало известно, куда летел Колтовой в день катастрофы

Увлечение пилотированием для ведущего передачи НТВ "Звёзды сошлись" Александра Колтового закончилось трагически.

Пассажиркой тележурналиста в тот злополучный день была супруга успешного московского финансиста Максима Климова Наталья.

Самолёт Александр Колтовой приобрёл недавно, скинувшись на его покупку с друзьями. Колтовой перед крушением успел сообщить диспетчеру, что на борту начался пожар, поэтому он идёт на вынужденную посадку.

Какие отношения связывали ведущего и жену финансиста — неизвестно.

В ходе разбирательства выяснилось, что самолёт Колтового, согласно плану полёта, должен был приземлиться на посадочной площадке "Калита", где расположена база отдыха "Бухта Коприно".

Живописное место вдали от цивилизации привлекательно для отдыхающих. Сюда ежедневно прибывают любители тихого отдыха на берегу Волги в окружении густого леса.

Долететь до пункта назначения Колтовому не удалось.