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Фильм Андрея Кончаловского выдвинут на премию "Оскар"

Картина "Дорогие товарищи" повествует о трагедии в Новочеркасске, где в 1962 году представители власти расстреляли мирных манифестантов.

Фильм Андрея Кончаловского выдвинут на премию "Оскар"

Фильм уже презентовали московской публике. Картина также была отмечена на Венецианском кинофестивале.

История построена на том, что у идейной коммунистки во время неразберихи на митинге рабочих пропадает дочь. Женщина пускается на поиски ребёнка и открывает для себя много неожиданного. Её слепая вера в правоту Партии неумолимо рушится.

Главную роль в картине сыграла жена режиссёра Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

"Я играю человека со своими принципами, который сталкивается с очень тяжёлой ситуацией. Надо понимать, что в Советском Союзе о той трагедии принято было не говорить. Люди были запуганы, все хотели об этом забыть. Поэтому очень важно, что мы обсуждаем тему", — объяснила актриса на в своём личном YouTube-канале.

Фильмы Кончаловского периодически выдвигаются на главную кинематографическую премию мира. Ранее от России номинировались картины "Дом дураков" и "Рай". Два этих фильма не вошли в шорт-лист.

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