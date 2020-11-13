Фильм Андрея Кончаловского выдвинут на премию "Оскар"

Картина "Дорогие товарищи" повествует о трагедии в Новочеркасске, где в 1962 году представители власти расстреляли мирных манифестантов.

Фильм уже презентовали московской публике. Картина также была отмечена на Венецианском кинофестивале.

История построена на том, что у идейной коммунистки во время неразберихи на митинге рабочих пропадает дочь. Женщина пускается на поиски ребёнка и открывает для себя много неожиданного. Её слепая вера в правоту Партии неумолимо рушится.

Главную роль в картине сыграла жена режиссёра Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

"Я играю человека со своими принципами, который сталкивается с очень тяжёлой ситуацией. Надо понимать, что в Советском Союзе о той трагедии принято было не говорить. Люди были запуганы, все хотели об этом забыть. Поэтому очень важно, что мы обсуждаем тему", — объяснила актриса на в своём личном YouTube-канале.

Фильмы Кончаловского периодически выдвигаются на главную кинематографическую премию мира. Ранее от России номинировались картины "Дом дураков" и "Рай". Два этих фильма не вошли в шорт-лист.